Abdülkerim Bardakcı Cezalı Duruma Düştü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Aslan'da Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, sınırda olan futbolculardı. Müsabakanın 71. dakikasında bir pozisyona itiraz eden Abdülkerim, sarı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı böylece gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek. - İSTANBUL
