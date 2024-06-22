Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Çekya karşılaşmasında oynayamayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geldi. Millilerde, müsabakanın 25. dakikasında sarı kart görev defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.
Abdülkerim, Çekya ile oynanacak grup son mücadelesinde forma giyemeyecek. - DORTMUND
Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı, Portekiz maçında sarı kart gördü ve Çekya karşılaşmasında oynayamayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?