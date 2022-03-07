Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok" - Son Dakika
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Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok"

07.03.2022 03:43
Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok"

- Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok" Boluspor Başkanı Abdullah Abat: "Boluspor'un önünü kesmeye çalışıyorlarsa hakkımı helal etmiyorum" Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Bursaspor ile 1-1 biten karşılaşmanın ardından hakemlere ve federasyon tesmilcilerine tepki göstererek, sporda...

- Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok"

Boluspor Başkanı Abdullah Abat:

"Boluspor'un önünü kesmeye çalışıyorlarsa hakkımı helal etmiyorum"

BOLU - Boluspor Başkanı Abdullah Abat, Bursaspor ile 1-1 biten karşılaşmanın ardından hakemlere ve federasyon tesmilcilerine tepki göstererek, sporda siyasi lobi yapılmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Abat, "Hedef anlamında Boluspor'un önünü kesmeye çalışıyorlarsa hakımı helal etmiyorum" dedi.

Bolu'da bugün oynanan Boluspor-Bursaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bolsupor'un 9 kişi tamamladığı karşılaşmanın ardından Boluspor Başkanı Abdullah Abat verilen kararlara ve federasyon temsilcisinin tutumuna tepki gösterdi. Abat, maç sonunda yaptığı açıklamada, kulüp yöneticilerine hakaret ettiği iddia edilen federasyon temsilcisi hakkında karakola gidilerek şikayetçi olunduğunu ifade ederek, "Aslında bu sadece bu hafta olmuyor. Biz hep sustuk. Hiç konuşmadık. Geçen haftaki maçta da bariz bir penaltımız verilmedi. Sürekli pozisyon hataları, bir önceki maçta golümüz iptal oldu. Alakası olmayan bir pozisyonda penaltımız verilmedi. Bugün de hakem futbolculardan gelen bilgilere göre biz gol atınca 'niye seviniyorsunuz, adamlar küme düşüyor' demiş. Böyle saçma saçma şeyler söyleyen bir hakemle karşı karşıya kaldık. Hiç olmaması gereken kırmızı kartlar. Hakem tamamen kontrolü kaybetti. Bunlardan daha vahim olanı da şu. Türkiye Futbol Federasyonu gibi gözde bir kuruluşun temsilcisi bizim yöneticilerimizle muhatap olarak 'bunları da yazın, bunları da not alın' diyen yöneticilerimize kötü sözler sarf ediyor. Şahsen ben duymadım. Burada 25-30 tane yönetici ağza alınmayacak hakaret ettiğini söylüyorlar. Şu anda da şahitleriyle birlikte şikayetçi olmak için karakola gittiler" şeklinde konuştu.

"Boluspor sahipsiz değildir"

Boluspor'un önünü kesmeye çalışanlara hakkını helal etmediğini söyleyen Abat, "Ama gerçekten sıkıntılı bir süreç. Boluspor asla sahipsiz değildir. Siyasal güçler her ne kadar herkesin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanları takımlarının yanında olup maddi anlamda, kulis anlamında, lobi anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyorsa da maalesef bunlarla Türkiye'deki futbol bir yere kadar geliyor. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. O kadar borcun içinde takımı bir yere getirmeye çalışıyoruz. Ama bu yenilen hak herkesin çoluğu çocuğu var. Benim bu konuda yaptığım emekler, yönetici arkadaşların, teknik heyetin, futbolcularımızın sahada verdiği mücadele eğer federasyon anlamında bir takım sıkıntılara sebep oluyorsa, Boluspor'un hedef anlamında önünü kesmeye çalışıyorlarsa hakkımı helal etmiyorum. Boluspor sahipsiz değildir. Bundan sonra her maç gönderdikleri hakemi geçtim, gözlemci dahil olmak üzere lütfen bizim yönetimimizle, protokolle, taraftarla ikili diyaloglara girecek tecrübesiz insanları Boluspor maçlarına vermesinler" açıklamasını yaptı.

"Sporda siyasi lobiye gerek yok"

Abat, son olarak futbolda siyasi lobinin gereksiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Siyasi lobi yapılması bana göre sporda gerekmiyor. En lüzumsuz, en basit olan şey biz sahadaki mücadelemizle bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu ligde mücadele etmek çok zor. Çünkü bir şekilde sponsoru, parasal, maddi anlamlarda bu işleri çözmüş kulüplerle mücadele etmek bizim gibi şehir takımları için çok zor. Ama sahada da hakkımızı bu şekilde gasp eden kasıtlı olarak buraya gelen arkadaşları bir şekilde hakemleri Allah'a havale ediyorum. Boluspor hiçbir şekilde mücadelesinden ödün vermeyecektir. Her seferinde daha hırsla daha azimle hak ettiği yerlere gelecektir."

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Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor - Bursaspor maçının ardından Boluspor-Bursaspor maçının ardından Boluspor-Bursaspor maçının ardından

Abdullah Abat, Bursaspor, Boluspor, Helal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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