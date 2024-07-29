Abdullah Avcı, Salih Malkoçoğlu'nun takımda kalmasını istiyor - Son Dakika
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Abdullah Avcı, Salih Malkoçoğlu'nun takımda kalmasını istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu'nun takımda kalmasını ve gelen tekliflerin geri çevrilmesini istediğini belirtti. Avcı, Salih'in performansından memnun olduğunu ve onun potansiyelini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

29.07.2024 11:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın genç yıldızı Salih Malkoçoğlu'nun takımda kalmasını ve gelen tekliflerin geri çevrilmesini istedi.

Yeni sezon öncesinde iddialı transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir yandan da kadroyu korumaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, 19 yaşındaki Salih Malkoçoğlu için gelen tekliflerin kabul edilmemesini istedi. 2-1 kazanılan Szeged Csanad maçında şans verdiği Salih'in performansından memnun kalan Avcı, "Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor. Aşağıdan çok futbolcunun yukarı gelmesi Trabzonspor camiasının genetiğinde vardır. Bunu biz gerçekleştirirsek üstüne bir şey koyabilirsek ne mutlu" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Salih Malkoçoğlu'nun takımda kalmasını istiyor - Son Dakika

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