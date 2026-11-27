Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de 530 kilogramla üst üste ikinci dünya şampiyonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abdullah Kayapınar, Bahreyn'deki Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 530 kilogramla altın madalya kazandı. 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kıran Kayapınar, en iyi kaldırışta birinci olup ikinci altın madalyasını aldı ve üst üste ikinci şampiyon oldu.
Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'daki organizasyonun ilk gününde Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele etti.
Milli sporcu, 173, 177 ve 180 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda 530 kilograma ulaşarak altın madalya kazandı.
Abdullah, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarken en iyi kaldırış kategorisinde de birinciliği elde ederek bir altın madalya daha aldı.
Geçen sene Mısır'da düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanan Abdullah Kayapınar, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?