Milli sporcu Abdullah Kayapınar, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak 2 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Manama'daki organizasyonun ilk gününde Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kilo kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, 173, 177 ve 180 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda 530 kilograma ulaşarak altın madalya kazandı.

Abdullah, 180 kilogramlık kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarken en iyi kaldırış kategorisinde de birinciliği elde ederek bir altın madalya daha aldı.

Geçen sene Mısır'da düzenlenen dünya şampiyonasında da altın madalya kazanan Abdullah Kayapınar, böylece üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.