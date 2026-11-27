Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarının ardından Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak üç büyük organizasyonda şampiyonluk serisini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda sınıf 4-5 tek erkekler finalinde Tayvanlı Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyaya uzanan Abdullah Öztürk, böylece kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcu, iki yıl önce 4 ve 5 kategorilerinin birleştirilmesinin kendisi için yeni bir mücadele anlamına geldiğini belirterek, bu değişikliğe daha fazla çalışarak hazırlandığını söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın kariyerinde eksik kalan başarı olduğunu vurgulayan Abdullah, "Daha önce dünya şampiyonalarında gümüş ve bronz madalyalar kazanmıştım. Avrupa ve Paralimpik Oyunları'ndan sonra dünyada da altın almak istiyordum. Biliyordum ki yarı finale kalırsam oradan altın madalya almadan dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"Çok zor rakiplerle mücadele ettim"

Şampiyonaya hazırlanmak için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğini anlatan milli sporcu, yaklaşık bir yıl boyunca yurt dışında çok sayıda kamp ve uluslararası turnuvaya katıldığını dile getirdi.

Karşılaşmaların kolay geçmediğini aktaran Abdullah, "Üç maçım 3-2 bitti. Hepsinde geriye düşmeme rağmen kazanmayı başardım. Karşılaştığım sporcuların tamamının paralimpik oyunlarında madalyası vardı. Dünyanın en iyileriyle mücadele ettim. Çok zor bir turnuvaydı ama bu kez çok inatçı davrandım." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerinin kendisinden daha genç ve güçlü olduğunu kaydeden Abdullah, organizasyonu Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları öncesinde önemli bir prova olarak gördüğünü belirtti.

Milli sporcu, şampiyonluk yolunda motivasyonunu yüksek tuttuğunu ifade ederek, "Belki bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda bu kadar güçlü olamayacağımı düşündüm. Bu nedenle bütün gücümü ortaya koydum. Performans anlamında son Dünya Şampiyonam olabileceğini düşünerek tamamen konsantre oldum. Allah'a şükürler olsun, dünya şampiyonluğunun altın madalyasını boynuma takmayı nasip etti." diye konuştu.

"Eşimin sözleri mücadele gücümü artırdı"

Haftanın 5-6 günü antrenman yaptığını ve bu süreçte sosyal hayatından fedakarlıkta bulunduğunu anlatan Abdullah, eşinin desteğinin şampiyonluk yolunda kendisine güç verdiğini söyledi.

Milli sporcu, eşinin kendisini Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'na uğurlarken söylediği sözlerin zor anlarda aklına geldiğini belirterek, "Bana, 'madalya ile dönmeni istiyorum, dönemezsen de hiçbir problem yok, hayat aynen devam edecek.' dedi. Maçlarda zorlandığım anlarda eşimin bu sözleri aklıma geldi. Biraz da eşin için, arkanda destek olan hocaların ve takım arkadaşların için savaş diyerek kendimi motive ettim." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza kullandığım raketi hediye etmek istiyorum"

Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini hatırlatan Abdullah, dünya şampiyonluğunun ardından da bu başarıyı kendisiyle paylaşmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının kendisine daha önce dünya şampiyonluğu kazanarak yanına gelmesini söylediğini aktaran milli sporcu, "Seride tek dünya şampiyonası eksikti. Bunu Cumhurbaşkanımıza söylemiştim. O da bana, 'dünya şampiyonasında altın madalyayı alıp yanıma geliyorsun' demişti. Sporcular olarak ülkemizin liderinin spora ve sporculara verdiği değeri, desteği bilmek bizi ayrıca motive ediyor." diye konuştu.

Dünya şampiyonluğu finalinde kullandığı raketi Cumhurbaşkanına hediye etmek istediğini anlatan Abdullah, "Dünya şampiyonası finalinde oynadığım raketi Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Sporculara verilen değeri ve maçlarımızın yakından takip edilmesini görmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

"Büyük kulüplerin desteği rekabeti ve başarıyı artırır"

Spor kariyerine basketbolla başlayıp daha sonra masa tenisine yönelen ve iki farklı branşta milli takım kategorisinde madalya kazanan Abdullah, spora ilk adımı Lider Engelliler Spor Kulübü bünyesinde attığını söyledi.

Sürecin 2007 yılında başladığını ve antrenörleri İlhami ve Yusuf Kılınçkaya'nın kendisi için çok özel bir yeri olduğunu dile getiren Abdullah, "En kıymetli, en özel anlarımda hep İlhan ve Yusuf hocam vardı. Çok uzun bir maraton, hala devam ediyor o maraton." ifadelerini kullandı.

Şu an Trabzonspor bünyesinde yer aldığını ve çocukluğundan bu yana tuttuğu kulübün futbol maçlarını da fırsat buldukça takip ettiğini belirten milli sporcu, büyük kulüplerin paralimpik branşlara verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

Trabzonspor'a para sporculara sunduğu destek için teşekkür eden Abdullah, başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'deki diğer büyük kulüplerin de bu alana daha fazla eğilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rekabet ortamında çok başarı gelir. Bunu her alanda yaşıyoruz zaten. Ne kadar çok rekabet, o kadar çok madalya." diye konuştu.

Milli sporcu, son olarak hazırlık sürecinde kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç'a teşekkür etti.

Avrupa ve paralimpik oyunlarında altın madalyalar kazanmıştı

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, daha önce 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tek erkekler sınıf 4 kategorisinde, 2013, 2019 ve 2023 Avrupa şampiyonalarında ise bireysel kategoride altın madalya kazanmıştı.

Milli sporcu, Tayland'da düzenlenen Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyayla Avrupa, dünya ve paralimpik oyunları şampiyonluklarını kariyerinde bir araya getirmişti.