Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları\'nda bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı ve rakiplerine yenilerek bronz madalya aldı. Abdullah Öztürk, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu. Nesim Turan da Paralimpik oyunlardaki madalya sayısını 3'e yükseltti.

30.08.2024 19:27
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, para masa tenisi çift erkeklerde bronz madalya kazandı

ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çiftler kategorisinde bronz madalya alan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu.

Nesim Turan'la birlikte MD 8 sınıfında bronz madalya elde eden milli sporcu, toplamda 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Bireysel sınıf 4'te Rio 2016 ve Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Abdullah, ayrıca sınıf 4-5 takımda 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

Abdullah, bu başarısıyla Paris 2024'te de yer alan ve şu an için 3'er madalyası bulunan para masa tenisçiler Kübra Korkut, Neslihan Kavas ve para atıcı Muharrem Korhan Yamaç'ı geride bıraktı.

Ayrıca Nesim Turan da Paralimpik oyunlardaki madalya sayısını 3'e yükseltti.

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Son Dakika Spor Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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