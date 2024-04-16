Abdullah Öztürk, Paris 2024'te altın madalya alarak tarihe geçmek istiyor

Son iki paralimpik oyunları şampiyonu milli masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris 2024'te de altın madalya alarak tarihe geçmek istiyor.
Abdullah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de aldığı şampiyonlukları korumak için Paris'e odaklandığını belirtti.
Paralimpik oyunlarında 2 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz, Avrupa şampiyonalarında ise 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya alarak Türk spor tarihine geçen Abdullah, "Hazırlık sürecim harika gidiyor. Şu ana kadar masa tenisi branşı olarak 6 kota aldık. Son turnuvada Polonya'da da şampiyon oldum. Yaklaşık 4 ay kaldı Paris'e. 2016 ve 2020'de şampiyon olduktan sonra adımı Türk spor tarihine altın harflerle yazdırmak adına üçüncü paralimpik şampiyonluğumu almak için var gücümle çalışıyorum. Rio ve Tokyo'dan çok daha fazla istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Rakiplerimin üzerinde baskı var"
Paris'e kadar çeşitli turnuvalara ve kamplara katılacaklarını aktaran milli sporcu, "Son şampiyon olmak benim değil, rakiplerimin üzerinde baskı yaratıyor. 16 yıldır üst düzey turnuvalarda ter döküyoruz. Olimpiyatlarda nasıl oynanır, nasıl madalya alınır, çok iyi biliyorum. Baskı yok üzerimde. Paris'te yüzde yüz madalya alacağım ama rengini altın yapmak istiyorum." diye konuştu.
Paris 2024'ten sonra aktif sporu bırakıp bırakmayacağına karar vereceğini vurgulayan 34 yaşındaki şampiyon sporcu, "Aktif sporda 16 yıl uzun bir süre. Eğer şampiyon olursam bırakmayı düşünebilirim. Eğer altın madalya gelmezse bakacağız. Ama bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Ülkemize yönetici olarak da hizmet etmek istiyorum. Sporun içinden asla kopamam. Bu camiaya yönetici olarak da hizmet edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
Yeni neslin arkadan geldiğini anlatan Abdullah, "Şu anda altyapı çalışmalarına çok önem veriliyor. Kadınlarda çok iyi bir nesil geliyor ama erkeklerde biraz istediğimiz düzeyde değiliz. Hocalarımız erkek sporcuların çıkması için de çok uğraşıyor. Los Angeles 2028'de mutlaka yeni erkek sporcularımız olacaktır. Biz Nesim Turan'la bıraksak bile arkadan inşallah yeni bir nesil gelecektir." diyerek sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Abdullah Öztürk, Paris 2024'te altın madalya alarak tarihe geçmek istiyor - Son Dakika
Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.
Zeytinburnu'nda iki esnaf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi, tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartışma sonucunda ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve 4-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızını daha da parlatan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri reddeden sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in 2024 Avrupa Şampiyonası performansını da hesaba katarak turnuva sonrasındaki satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?