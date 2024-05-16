ABFA Spor Kulübü Eskrim Sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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ABFA Spor Kulübü Eskrim Sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

ABFA Spor Kulübü Eskrim Sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

ABFA Spor Kulübü eskrim sporcuları, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Aydın, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

16.05.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
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ABFA Spor Kulübü Eskrim Sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı ziyaret etti.

Katıldıkları turnuvalarda Bursa'yı başarıyla temsil eden ABFA Spor Kulübü eskrim sporcularını makamında kabul eden Başkan Aydın, genç sporcuları tebrik etti. U12 Erkekler Flöre Birincisi Vedat Tuna Karalar, U14 Bayanlar Flöre Birincisi Ada Küfeciler, Yıldız Kadınlar Flöre kategorisinde Türkiye Birincisi Ada Küfeciler, Genç Kadınlar Flöre kategorisinde Türkiye İkincisi Ayşe Aksoy, başarılarını Başkan Aydın ile paylaştı.

Bursa'yı başarılı bir şekilde temsil eden şampiyon sporcular ile sohbet eden Başkan Aydın, ABFA Spor Kulübü antrenör ve sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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