AC Milan'ın Yeni Teknik Direktörü Conceicao - Son Dakika
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Spor

AC Milan'ın Yeni Teknik Direktörü Conceicao

AC Milan\'ın Yeni Teknik Direktörü Conceicao

Milan, Sergio Conceicao ile 2026'ya kadar anlaştı. Fonseca'nın yerine geldi.

30.12.2024 19:27
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İtalyan devi AC Milan'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao oldu.

İtalya Serie A ekibi Milan'ın Paulo Fonseca ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2017 - 2024 yılları arasında Porto'yu çalıştıran Sergio Conceicao ile anlaştı. Conceicao, 2023-2024 sezonu itibarıyla Portekiz ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Paulo Fonseca yönetiminde sezona başlayan Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Son olarak dün oynanan maçta Roma ile 1-1 berabere kalan Milan, haftayı 27 puanla 8. sırada tamamladı. Mücadelenin ardından ise Fonseca'nın görevine son verildi.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Sergio Conceicao ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı ve başarı dilekleri paylaşıldı.

Portekizli teknik adam, Porto ile 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupa ve 1 kez de Portekiz Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AC Milan'ın Yeni Teknik Direktörü Conceicao - Son Dakika

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