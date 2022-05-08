Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

08.05.2022 16:39
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi.

Galip Dere Plajı'ndaki organizasyona 13 şehirden toplam 126 sporcu katıldı. Yarışların ikinci gününde kadınlar 10 bin metre serbestte Doğa Babacan 2 saat 5 dakika 55 saniye ile birinci, Azra Ak su 2 saat 12 dakika 49 saniye ile ikinci, Sudenaz Çakmak da 2 saat 14 dakika 18 saniye ile üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metre serbestte de 18-19 yaş kategorisinde Muharrem Batu Servi 1 saat 54 dakika 4 saniye ile birinciliği, Umut Yıldırım 1 saat 54 dakika 6 saniye ile ikinciliği, Yağız Efe Arı da 1 saat 54 dakika 7 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 10 bin metre serbestte 20-30 yaş kategorisinde ise bitişe ulaşan tek sporcu Doğukan Ulaç, 1 saat 58 dakika 29 saniye ile birincilik madalyasını aldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.

Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası sürüyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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