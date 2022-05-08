Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası, Alanya'da sona erdi.

Galip Dere Plajı'ndaki organizasyona 13 şehirden toplam 126 sporcu katıldı. Yarışların ikinci gününde kadınlar 10 bin metre serbestte Doğa Babacan 2 saat 5 dakika 55 saniye ile birinci, Azra Ak su 2 saat 12 dakika 49 saniye ile ikinci, Sudenaz Çakmak da 2 saat 14 dakika 18 saniye ile üçüncü oldu.

Erkekler 10 bin metre serbestte de 18-19 yaş kategorisinde Muharrem Batu Servi 1 saat 54 dakika 4 saniye ile birinciliği, Umut Yıldırım 1 saat 54 dakika 6 saniye ile ikinciliği, Yağız Efe Arı da 1 saat 54 dakika 7 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 10 bin metre serbestte 20-30 yaş kategorisinde ise bitişe ulaşan tek sporcu Doğukan Ulaç, 1 saat 58 dakika 29 saniye ile birincilik madalyasını aldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.