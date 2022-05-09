Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

09.05.2022 00:57
Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda iki gün boyunca 13 şehirden 31 kulüp 126 sporcu mücadele etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda iki gün boyunca 13 şehirden 31 kulüp 126 sporcu mücadele etti.

Alanya Belediye Binası Arkası Galip Dere Plajı'nda yapılan yarışlarda bin metre Serbest kadınlar kategorisinde Doğa Babacan 2 saat 5 dakika 55 saniye ile birinci, Azra Ak su 2 saat 12 dakika 49 saniye ile ikinci ve Sudenas Çakmak 2 saat 14 dakika 18 saniye ile üçüncü oldu. Erkekler bin metre Serbest 18 - 19 yaşları arası kategorisinde Muharrem Batu Servi 1 saat 54 dakika 04 saniye ile birinci, Umut Yıldırım 1 saat 54 dakika 06 saniye ile ikinci ve Yağız Efe Arı 1 saat 54 dakika 7 saniye ile üçüncü oldu. Erkekler bin metre Serbest 20 - 30 yaşları arası kategorisinde ise Doğukan Ulaç 1 saat 58 dakika 29 saniye ile birinci oldu.

Dereceye giren sporcularımız genç milli takıma katılmaya hak kazanarak ülkemizi temsil edeceklerdir. Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Üyeleri verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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