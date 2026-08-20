Açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı\'dan İngiliz efsanelere sert tepki!

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, eski Premier Lig oyuncuları Joe Cole ve Carlton Cole’un kulübü Hull City hakkındaki olumsuz yorumlarına sessiz kalmadı.

ACUN ILICALI'DAN İNGİLİZ EFSANELERE CEVAP

İki ismin “The Dressing Room” podcast’inde Hull City’nin Premier Lig’de tutunamayacağı yönündeki alaycı değerlendirmeleri, Ilıcalı’yı harekete geçirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ilıcalı, hem şehri hem de kulübü savundu.

''GÜLÜNÇ!''

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, iki eski futbolcunun yorumlarına tepki göstererek, ''Güzel şehrimin, daha iyi bilmesi gereken insanlar tarafından eleştirildiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Bir kulüp olarak küçümsenmeye alışığız ve bundan keyif alıyoruz; geçen sezon yükseldiğimizde bundan daha fazla keyif aldık. Bir yerin gerçek güzelliği insanlarında yatar ve bu yüzden, benim için, Hull dünyanın en güzel yerlerinden biri. Benim için, iki eski oyuncunun hak edilmiş bir şekilde yükselmiş bir kulüple dalga geçmesini görmek, onların güldüğü şeylerden daha gülünç.'' ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG'E YÜKSELDİ

Hatırlanacağı üzere Hull City, geçtiğimiz sezon Championship play-off finalinde Middlesbrough’yu 1-0 yenerek Premier Lig’e yükselmişti. Acun Ilıcalı, bu başarıyı kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirmişti.