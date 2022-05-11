Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor

11.05.2022 23:41

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı gözünü Samsunspor'un genç savunmacısı Yunus Emre Çift'e çevirdi. Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Ilıcalı, Karadeniz ekibinde bu sezon çıkış yakalayan ve hayali İngiltere'de oynamak olan 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'dan Yunus Emre Çift'i transfer listesinin başına yazdı.

BU SEZON 22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Akşam'da yer alan habere göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Samsunspor'da sezonun parlayan yıldızlarından olan Yunus Emre Çift'i transfer etmek istiyor. Karadeniz ekibinde bu sezon 22 maçta forma giyen stoper oyuncusu, ligin çıkış yakalayan isimlerinden biri oldu.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2020-21 sezonunun ara transfer döneminde profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Çift, söz konusu sezonda resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı. 2021-22'de ise 11. hafta sonrası bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelen genç savunmacı, Samsunspor formasıyla toplam 22 maça çıktı ve 1729 dakika süre aldı.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor - Son Dakika


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