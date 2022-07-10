SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur - Son Dakika
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SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur

10.07.2022 23:59

SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gururAlişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/SAKARYA,(DHA) - Fenerbahçe ile Hull City arasında oynanan dostluk maçının ardından Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, takımının iyi bir mücadele sergilediğini...

SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/SAKARYA,(DHA) - Fenerbahçe ile Hull City arasında oynanan dostluk maçının ardından Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, takımının iyi bir mücadele sergilediğini belirterek, "Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur" dedi.

Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Sahada son derece güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum, tam bir dostluk maçıydı. Tribünlerde de çok güzel görüntüler vardı. Hull City'den de gelen taraftarlar vardı. Onlara da buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyoruz ama en büyük teşekkürü Sakarya seyircisine ediyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir sevgi vardı. Burada sağ olsunlar bizi bağırlarına bastılar. İyi ki bu maçı burada yapmışız. Ali Başkan da aynı şeyi söyledi; 'Acun iyi ki böyle bir maç olmuş, çok güzel bir ambiyans var' dedi. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"ARDA GÜLER BİZİM GELECEĞİMİZ"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, "Arda Güler açıkçası bizim geleceğimiz. Türk futbolunun geleceği. O'nun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de çok mutlu oldum gol attığı için zaten maç bizim için manevi olarak çok önemliydi. Rahmetli arkadaşım Alpay Kazan içindi maç. Bu benim için önemli olan, manevi değeri yüksek olan maçta Arda'nın o golü atması benim için güzel bir mutluluk oldu" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 85 DAKİKA DAYANABİLMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GURUR"

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu açıklayan Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ile oynuyoruz. Sonuç itibarıyla baktığımız zaman sezonu 2 hafta önce açtık 5 tane de transferimiz şu an oynamadı. Bu açıdan baktığımız zaman iyi mücadele ettik. Göze çarpan futbolcularımız da vardı ama bugün Fenerbahçe çok büyük bir takım, Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur. Çok güzel transferler de yaptık. İnşallah bunlarla biz de Championship'te iyi yerlere gelmek istiyoruz."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur - Son Dakika
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