Adama Traore, rakibini poşet gibi fırlatıp attı

Premier Lig'in 24. haftasında Stamford Bridge'te oynanan mücadelede Chelsea, West Ham United karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak haftaya damga vurdu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan gerginlik ise futbolun önüne geçti.

CHELSEA'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Maça etkili başlayan West Ham United, 7. dakikada Jarrod Bowen ve 36. dakikada Summerville'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Chelsea, oyunun kontrolünü ele aldı. 57. dakikada Joao Pedro farkı bire indirirken, 70. dakikada Cucurella skoru 2-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Joao Pedro'nun asistinde Enzo Fernandez'in golüyle 3-2 öne geçti ve maçı kazandı.

UZATMALARDA GERGİNLİK TIRMANDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında tansiyon yükseldi. West Ham'ın yeni transferi Adama Traore, Cucurella ile girdiği ikili mücadelede sert bir müdahalede bulunarak İspanyol futbolcuyu adeta güreşçi gibi yere serdi. Pozisyonun ardından yan hakeme sert şekilde itiraz eden Traore'ye Joao Pedro'nun arkadan müdahalesiyle saha bir anda karıştı.

TODIBO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşanan arbedede West Ham savunmacısı Todibo, Joao Pedro'nun boğazına sarıldı. Hakemin müdahalesinin ardından Joao Pedro ve Adama Traore sarı kart görürken, Todibo yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

FORMDA CHELSEA, DURAN WEST HAM

Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Chelsea, son 7 maçının 6'sını kazanarak form grafiğini yukarı taşıdı. West Ham United ise ikinci yarıda yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı ve 20 puanda kaldı.