Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Gerçekleştirildi

Adana\'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen 2. Varda Ultra Trail Koşusu, 8 ülkeden 820 sporcunun katılımıyla Adana'nın muhteşem doğasında gerçekleştirildi. Farklı kategorilerdeki yarışlar doğa severlere unutulmaz bir deneyim sundu.

10.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:52
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Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, paydaş kurumların katkısı düzenlenen ile 2. Varda Ultra Trail Koşusu yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adana'yı spor şehri yapma yolunda önem verdiği organizasyonlardan biri olan ve dünyada kanyon içinde koşulan en uzun yarış özelliği taşıyan Varda Ultra Trail'e bu yıl 8 ülkeden sporcular da katıldı. Sıra dışı sert bir parkurda koşulan yarışlar, bu özelliğiyle de sporcuların gelişimi için önem taşıyor.

Toplamda 820 sporcunun yarıştığı ve başlangıç noktasına trenle giden tek yarış olma özelliği de taşıyan Varda Ultra Trail; Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik ve Karaisalı ilçesindeki Yerköprü mevkilerinde başladı. Çakıt Çayı Vadisi ve Varda Köprüsü mevkilerini de kapsayan Varda Ultra Trail Koşusu, bölgenin muhteşem sonbahar manzaralarının ortasında gerçekleştirildi.

8 Kasım Cuma günü Uğur Mumcu Meydanı Gar önünde sporcu kiti dağıtımı ve makarna partisi ile başlayan yarış etkinlikleri, 10 Kasım Pazar günü aynı noktada düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Adana Toros Dağları'nın harika doğasında gerçekleştirilen yarışlar; 27K, 67K ve 14K kategorilerinde yapıldı.

27K Erkeklerde sıralama; İbrahim Güneş, Aykut Kırsay ve Rıdvan Aykul şeklinde oluşurken Kadınlar 27K'de ilk üç sırayı; Fatma Taş, Natalia Mamon ve Nurhan Cengiz aldı. 67K Erkeklerde; Koray Het, Erman Denk ve Mustafa Dağdelen, 67K Kadınlarda se Özlem Doğan, Ümmü Nihal Tırpan, Filiz Yeni ilk üç sırayı alan isimler oldu.

14K Erkeklerde ilk üç sırayı; Mesut Akpınar, Arda Dölen, Mehmet Osman Döner, 14K Kadınlarda ise Songül Berikol, Anna Kırdan, Elizaveta Igoshina aldılar.

Uğur Mumca Meydanı Gar Meydanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya geldiği zamanlarda çekilen fotoğraflardan oluşan sergi vatandaşların izlenimine sunuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana'da 2. Varda Ultra Trail Koşusu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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