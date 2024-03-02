Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları başladı.
Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışa, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 75 sporcu katılıyor.
Sporcular, 1000 metrelik parkuru en iyi sürede bitirebilmek için kürek çekti.
Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların performanslarına göre aday milli takımın oluşturulacağını söyledi.
Yarışlara 11 ilden katılımın olduğunu dile getiren Kabakçı, "Adana kano su sporları için çok iyi imkanlara sahip. İnşallah olimpik sporcularımız buradan çıkacak." dedi.
Sporculardan Faruk Demir de 12 yıldır kanoda mücadele ettiğini belirterek, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.
Organizasyon, yarın yapılacak 500 metre yarışıyla son bulacak.
Son Dakika › Spor › Adana'da Durgunsu Kano Olimpik ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Başladı - Son Dakika
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