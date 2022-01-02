Adana'da "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
Adana Valiliği himayesinde Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 14 Muaythai sporcusu ringe çıktı.
Türkiye, İran, Azerbaycan, Fas, Tayland ve Rusya'dan sporcuların yer aldığı organizasyonda 7 müsabaka yapılırken, başarılı olan sporculara ödüller verildi.
Organizasyona Adana Valisi Süleyman Elban, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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