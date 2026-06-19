Adana\'da Techno 293 Yelken Yarışları Başladı

Adana'da 3 gün sürecek Techno 293 Yelken Yarışları start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyonun ilk gün yarışları, Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirildi.

Güneşli hava ve elverişli rüzgar eşliğinde düzenlenen yarışlarda, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde 19 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar, 21 Haziran'da sona erecek.