Adana'daki badminton turnuvasında NÖHÜ veteranları 4 altın ve 2 bronzla döndü - Son Dakika
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Adana'daki badminton turnuvasında NÖHÜ veteranları 4 altın ve 2 bronzla döndü

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Adana\'daki badminton turnuvasında NÖHÜ veteranları 4 altın ve 2 bronzla döndü
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Adana'nın Sarıçam ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası'nda NÖHÜ Veteran Badminton sporcuları 4 altın ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Turnuvaya 102 sporcu katılırken Prof. Dr. Adil Canımoğlu iki altınla çifte şampiyon oldu.

Adana'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Veteran Badminton sporcuları, 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen turnuva, farklı yaş kategorilerinden 102 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Turnuvada Niğde'yi temsil eden NÖHÜ Veteran Badminton sporcuları, çeşitli kategorilerde elde ettikleri derecelerle toplam 6 madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada mücadele eden Prof. Dr. Adil Canımoğlu 55 yaş üstü çift erkekler ve 55 yaş üstü karışık çiftler (mix) kategorilerinde iki altın madalya kazanarak organizasyonu çifte şampiyonlukla tamamladı.

Prof. Dr. Serkan Kader ise 55 yaş üstü çift erkekler kategorisinde altın, 35 yaş üstü karışık çiftler kategorisinde bronz madalya elde etti.

45 yaş üstü çift erkekler kategorisinde mücadele eden Prof. Dr. Taner Biçgin altın madalyanın sahibi olurken, Öğr. Gör. Hilal Kargın da 45 yaş üstü karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA
29 EkimSarıçamEğitimAdanaSporSon Dakika

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