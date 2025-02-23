Adana Demirspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti

Adana Demirspor, Alanyaspor\'u İlk Yarıda Geçti

25. haftada Adana Demirspor, Alanyaspor'a karşı ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

23.02.2025 17:14
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor, 2-0'lık skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Lima'nın sağ kanattan ortasında arka direkte Aliti'nin kafa vuruşunda kaleci Vedat son anda meşin yuvarlağı çıkardı.

33. dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun'un vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Yusuf Barası meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada Ali Yavuz'un sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Yusuf Barası kafa vuruluyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

Hakemler: Ozan Ergün, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Hwang dk. 41), Makouta, Fatih Aksoy, Cordova, Efecan Karaca (Janvier dk. 41) Yusuf Özdemir, Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Enes Keskin, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Aksel Aktaş dk. 45+4) Tayfun Aydoğan, Alioui, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Eser, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Yusuf Barası (dk.33 ve 37) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Alanyaspor'u İlk Yarıda Geçti - Son Dakika

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