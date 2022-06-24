Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Yunanistan 'da Aris formasıyla geçirmişti. - ADANA

Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Kaynak: İHA

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