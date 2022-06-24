Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

24.06.2022 10:48
Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, tecrübeli orta saha Badou Ndiaye'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ndiaye transferini sosyal medya hesabından, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Badou Ndiaye hakkında

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te oynayan Senegalli Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezonu Yunanistan'da Aris formasıyla geçirmişti. - ADANA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi transfer etti
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Badou Ndiaye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement