Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu

22.05.2022 21:56

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kiralık oyuncular Yunus Akgün, Matias Vargas ve Arijanet Muriç gibi önemli oyuncuların takımdan ayrılması durumunda, yerlerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, kiralık oyuncular Yunus Akgün, Matias Vargas ve Arijanet Muriç gibi önemli oyuncuların takımdan ayrılması durumunda, yerlerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi.

Sancak, Adana Demirspor-Göztepe maçı sonrası stat çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus bizim evladımız. Vargas ve Muriç de bizim evladımız. Netice itibarıyla kiralıklar. Takımları vermedikten sonra yapacak bir şey yok. Onların yerine en iyisini almaya çalışacağız. Her zaman onlara kapımız açık olacak. Şu an tek giden Yunus. Vargas ve Muriç büyük ihtimal bizde kalacak." ifadelerini kullandı.

Takımının aldığı 7-0'lık galibiyeti değerlendiren Sancak, şunları söyledi:

"Ligden düştü ama Göztepe büyük bir camia. Hatta ben 1-1 berabere kaldığımız ilk maçta taraftarlarına da seslenmiştim. Maç 0-0 iken taraftarları, futbolcularını yuhalıyordu. 'Yapmayın.' demiştim. Göztepe büyük camia. İnşallah önümüzdeki sene yine güçlü bir şekilde Göztepe gelecek. Göztepe, Süper Lig'de olmayı hak eden bir takım. Pırıl pırıl genç çocuklarla oynuyorlar. İnşallah onlardan 3-4 tanesini Türk futboluna kazandırırlarsa, muhteşem bir şey olur. Ancak Göztepeliler üzülmesin. Takımlarına sahip çıksınlar. Bu takım Süper Lig'i hak ediyor ve çıkar. Başkanlarına da güvensinler. Muhteşem bir başkanları var. Başkanlarına ve takıma sahip çıksınlar."

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu
YORUMLAR
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Göztepe maçının ardından Göztepe maçının ardından Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 7 Göztepe: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maç sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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