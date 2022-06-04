Adana Demirspor'da kombine bilet satışı yarın başlayacak - Son Dakika
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Adana Demirspor'da kombine bilet satışı yarın başlayacak

04.06.2022 17:56
Adana Demirspor'da kombine bilet satışı yarın başlayacak

Adana Demirspor'da, 2022-2023 sezonu kombine bilet satışının yarın başlayacağı bildirildi.

Adana Demirspor'da, 2022-2023 sezonu kombine bilet satışının yarın başlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine biletlerin yarın saat 09.00'da satışa çıkacağı duyrularak, "Başkanımız Murat Sancak tüm taraftarlarımızdan kombinelere kısa sürede yoğun ilgi bekliyor. Yeni sezonda da hep birlikte takımımızın yanında olalım, tribünde birlik olalım." ifadesi kullanıldı.

Kombine biletler, 800 liradan 3 bin 500 liraya kadar değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Murat Sancak, geçen sezon kombinelere gösterilen ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür ederek, "Geçen sezon Passolig sisteminden ve gişelerden kombine satın alan taraftarlarımız bu sezon Passolig gişelerinden kombinelerini yüzde 25 indirimle alacaklar. Bu sezon maç biletlerinde kesinlikle indirime gidilmeyeceğinin sözünü veriyor ve 4 büyüklerin maçları dahil takımımızın önemli tüm maçlarında bilet fiyatlarının yükseleceğini bilgilerinize sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da kombine bilet satışı yarın başlayacak - Son Dakika

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