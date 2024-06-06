Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan oldu - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan oldu

Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı'nı daha önce devreden Murat Sancak, bugün yaptığı açıklamayla tekrar başkan olduğunu duyurdu. Sancak, açıklamasında birlikte hareket ederek oyunları bozmaya devam edeceklerini belirtti.

06.06.2024 13:45
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Adana Demirspor'da kulüp başkanı yeniden Murat Sancak oldu. Sancak, yaptığı açıklamada, "Hep birlikte oyunları bozacağız" dedi.

Murat Sancak, 25 Şubat tarihinde Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı'nı Metin Korkmaz'a devretmişti. Sancak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı olduğunu duyurdu.

Sancak, açıklamasında, "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan oldu - Son Dakika
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