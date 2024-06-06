Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan oldu

Spor

Adana Demirspor'da kulüp başkanı yeniden Murat Sancak oldu. Sancak, yaptığı açıklamada, "Hep birlikte oyunları bozacağız" dedi.

Murat Sancak, 25 Şubat tarihinde Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı'nı Metin Korkmaz'a devretmişti. Sancak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı olduğunu duyurdu.

Sancak, açıklamasında, "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak" dedi. - ADANA