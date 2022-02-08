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Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i transfer etti - Son Dakika

Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i transfer etti

08.02.2022 22:12
Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kiraladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hırvat orta saha oyuncusu Damjan Djokovic'i kiraladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Djokovic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'un kadrosuna dahil olan Djokovic, öncesinde CFR Cluj, Livorno, Bologna, Rijeka ve Greuther Fürth formaları giymişti.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Damjan Djokovic'i transfer etti - Son Dakika Spor


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