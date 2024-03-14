Adana Demirspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kalıcı olmadığını belirtti

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FIFA tarafından transfer yasağı alan Adana Demirspor, bu yasağın kalıcı nitelikte olmadığını bildirdi. Adana ekibi, kararlar kesinleştikten sonra dosyalarla ilgili gerekli aksiyonların alınacağını ve yasakların kaldırılacağını belirtti.

FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini duyurdu. Listede Trendyol Süper Lig'den 7 takım bulunurken, bu takımlardan birisi de Adana Demirspor oldu. FIFA'nın sitesinde mavi-lacivertli ekibe 3 dönem transfer yasağı verildiği bilgisi yer alırken, Adana Demirspor da konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzle ilgili yaz transfer döneminde de itibar zedeler nitelikte haberler ile karşılaşmıştık. Bu transfer yasağı kalıcı nitelikte değildir. Kararlar kesinleştikten sonra dosyalarla ilgili gerekli aksiyonlar alınacak ve yasaklar kaldırılacaktır" denildi. - ADANA