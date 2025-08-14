Adana Demirspor FIFA tarihine geçti

Adana Demirspor'da mali kriz derinleşirken, kulübün FIFA nezdindeki hukuki dosya sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. FIFA tarafından karara bağlanan dosya sayısı 41'e yükseldi; bu artış, kulübün uluslararası düzeyde karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

FIFA TARİHİNE GEÇTİLER

FIFA'nın aldığı kararlar doğrultusunda, 12 dosyada "kaldırılıncaya kadar" şeklinde geçici yaptırımlar uygulanırken, diğer 29 dosyada kulübe üç dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi. Toplamda 41 dosyasıyla Adana Demirspor FIFA'da en çok davası bulunan takımlar arasında yer aldı.

Resmi açıklamalar henüz yapılmasa da, dosyaların büyük kısmının alacaklarını tahsil edemeyen yabancı futbolcuların şikayetleri sonucu oluştuğu biliniyor.

Transfer yasakları ve FIFA dosyaları, yeniden Süper Lig'i hedefleyen Adana Demirspor'un önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiş durumda.