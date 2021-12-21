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Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika

Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

21.12.2021 23:28
Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray maçının kendileri için çok zor bir maç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlk 30 dakikaya baktığınızda sağ kulvardan çok fazla pozisyon verdik ve istediğimizi yansıtamadık. Sonrasında çocuklar ilk yarının sonlarına doğru kendilerini toparladı. İkinci yarı başladığında sahada galibiyeti getirecek duruşu sergiledik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Adana Demirspor'a geldiğinizde bu seviyede bir performans göstereceğinizi bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine Montella, öncelikle başkanın bu başarıda en büyük desteği olduğunu belirterek, "Varını yoğunu ortaya koyan bir yönetimimiz var. Başkanımızın sayesinde biz böyle gidiyoruz. Şunu da söylemek lazım henüz buraya gelmeyi kabul ettiğimde başkanımızın ne kadar arkamızda güçlü duracağını hissettiğim ve bana hissettirdiği için buraya geldim. Çünkü hiçbir hoca tek başına bir şey yapamaz." diye konuştu.

Montella, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in saha kenarında olmamasına dair soru üzerine Terim'in olmayışını avantaja çevirmelerinin kendileri için iyi olduğunu aktararak, "Çünkü onun varlığı takıma farklı yansıyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor


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