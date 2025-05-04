Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi

Mustafa Alper Avcı, oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu ancak galip gelemediklerini vurguladı.

04.05.2025 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duran toplarla alakalı geliştirmeleri gereken ciddi yönlerinin olduğunu söyledi.

Göztepe gibi bir rakibe karşı ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşmenin kolay olmadığını belirten Avcı, "Özellikle genç oyuncuların sayısının fazla olması, kırılgan bir yapıya sahip olmamız bizim için dezavantajlı. Fakat 10. dakikadan sonra oyuna biraz daha tutunmaya çalıştık. Formasyonun değişikliğine gittik, saha içerisinde üçlü formasyonla başlamıştık. Formasyon değişikliğinden sonra istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Özellikle ikinci yarı iyi mücadele ettiklerini ifade eden Avcı, ceza sahası içinde üretkenlik gösterdiklerini ama bunu skora çeviremediklerini aktardı.

Genel olarak oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Kendi adıma çok gurur duyuyorum. Bugün sahada herkesin, rakip takımın da takdir ettiği bir oyuncu grubumuz vardı. Taraftarımıza da ayrı teşekkür etmek istiyorum. Saha dışındaki olumsuzluklar ya da süreç bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimize odaklandık. Ama burada önemli olan kısım bu tip durumlarda taraftarın ya da camianın oyunculara, özellikle genç oyunculara desteği çok önemli. Adana Demirspor camiasına yakışır bir şekilde sahada olduğumuza inanıyorum. Gönül isterdi galip gelelim çünkü gerçekten oyuncularım galip gelmeyi hak ediyor. Öyle bir oyuncu grubuna sahibiz."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Basın Toplantısı, Adana Demirspor, Teknik Direktör, Mustafa Alper, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:07:54. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Göztepe'ye 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.