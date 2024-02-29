Adana Demirspor, iş verenlere çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adana Demirspor, iş verenlere çağrıda bulundu

Adana Demirspor, iş verenlere çağrıda bulundu

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının saat 17.00'da olması nedeniyle taraftarların maça gelebilmesi için Adanalı iş verenlere izinli sayılmaları çağrısında bulundu.

29.02.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasının saat 17.00'da olması nedeniyle taraftarların maça gelebilmesi için izinli sayılmaları konusunda Adanalı iş verenlere çağrıda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da oynanacak müsabaka için Adanalı iş verenlere çağrıda bulundu. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklama, "Adana şehrimizin değerli iş adamları, bildiğiniz üzere Adana Demirspor için, her zaman taraftarımızın sahada 12. adam olarak desteği önemli oldu. Taraftarımızın gücüne, bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız bulunuyor. Şimdi birlik olma, şehrimizin takımını yalnız bırakmama zamanı. 4 Mart Pazartesi saat 17.00'da belki de bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak Karagümrük ile yapacağımız müsabakaya, taraftarlarımızın mesai saatlerinden dolayı gelmelerinin güç olacağı kanısındayız. Şehrimizin takımının yalnız kalmaması, 12. adamın Yeni Adana Stadyumu'nu doldurabilmesi için siz değerli iş verenlerin özverisine ihtiyacımız bulunuyor. Bu müsabakaya, büyük Adana Demirspor taraftarlarının gelebilmesi için işyerlerinden izinli sayılmaları hususunu değerlendirme ve bilgilerinize sunarız" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Adana, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor, iş verenlere çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 10:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, iş verenlere çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement