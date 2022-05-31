Adana Demirspor, Ertac Özbir'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan lacivert-mavili ekipte, kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, Ertaç Özbir'in kadroya dahil edildiği duyuruldu. Paylaşımda, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.