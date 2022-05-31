Adana Demirspor, Ertac Özbir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Ertac Özbir'i kadrosuna kattı

31.05.2022 21:48
Adana Demirspor, Ertac Özbir'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor'da tamamlayan kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Yusuf Sarı'yı kadrosuna katan lacivert-mavili ekipte, kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla, Ertaç Özbir'in kadroya dahil edildiği duyuruldu. Paylaşımda, "Takımımız son olarak Yeni Malatyaspor forması giymiş tecrübeli kaleci Ertaç Özbir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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