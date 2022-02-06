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Adana Demirspor kalecisi Muric'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu - Son Dakika

Adana Demirspor kalecisi Muric'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu

06.02.2022 19:31
Adana Demirspor kalecisi Muric'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu

Adana Demirspor Kulübü, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan kaleci Arijanet Muric'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan kaleci Arijanet Muric'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Arijanet Muric, maç içerisinde yüzüne aldığı darbe sonrası kontrol amaçlı oyundan çıkarılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda kalecimizin sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adana Demirspor kalecisi Muric'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor kalecisi Muric'in sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu - Son Dakika
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