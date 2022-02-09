Üye Girişi
Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı - Son Dakika

Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı

09.02.2022 08:51
Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Loic Remy'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Loic Remy'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce Nice, Marsilya, Chelsea, Newcastle United, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe, Lille ve Çaykur Rizespor formalarını giymiş tecrübeli futbolcu Loic Remy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Oyuncumuza mavi-lacivertli formamız altında başarılar dileriz" denildi.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:47 Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Marmara fayı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olacak
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz!
08:13 CHP'den 81 ilde "zamları geri al" eylemi: Her yerde eş zamanlı yapılacak
08:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:04 Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!
07:57 Hava iki gün buz gibi olacak! 9 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
07:49 Karadenizli sanatçı Sait Uçar yaşamını yitirdi
07:49 Feci kaza bir aileyi paramparça etti! Anne-baba öldü, kızları ağır yaralı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 08:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Remy'i renklerine bağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement