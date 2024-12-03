Adana Demirspor, Sebat Gençlikspor'u Geçti - Son Dakika
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Adana Demirspor, Sebat Gençlikspor'u Geçti

Adana Demirspor, Sebat Gençlikspor\'u Geçti

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sebat Gençlikspor'u 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.

03.12.2024 21:05
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Veysel, ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Mert'in kafa vuruşunda top sağ üst direğe çarpıp oyun alanına tekrar döndü.

14. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abat Aymbetov gelişini şutunu çekerken mşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bünyamin Balat, yerden şutunu çekti. Top kalenin sağından dışarı çıktı.

28. dakikada Maestro'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında ön direkte Abat Aymbetov kafa vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Bünyamin'in savunma arkasına attığı ara pasında Aymbetov topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aymbetov şutunu çekerken top kaleci Ogün'de kaldı.

34. dakikada Onur sol kanattan ceza sahasına ortasını açarken, Adnan Gülen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada topla buluşan Adnan Gülen, Taha Balcı ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahasına girdi. Yerden şutunu çeken Adnan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

50. dakikada İzzet'in ceza sahasına ortasında, arka direkte Tolga Kalender kafa vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-2

59. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Semih Güler'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

63. dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Nourani ceza sahasına ortaladı. Floretn Shehu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

65. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Zekeriya Berk, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Taha meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

103. dakikada Tayfun'un kullandığı köşe vuruşunda Arda Okan Kurtulan, ön direkte kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-3

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit (Arda Okan Kurtulan dk. 46), Burhan Ersoy (Tolga Kalender dk. 46), Semih Güler, Osman Kaynak, Aksel Aktaş (İzzet Çelik dk. 46), Maestro, Florent Shehu (Ali Yavuz Kol dk. 79), Bünyamin Balat (Ozan Demirbağ dk. 46), Mootaz Nourani (Tayfun Aydoğan dk. 91), Abat Aymbetov

Yedekler: Murat Eser, Abdulsamet Burak, Yücel Gürol, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sebat Gençlikspor: Ogün Nuhoğlu, Furkan Şan, Mert Özmen (Emrah Çırak dk. 91), Ertuğrul Usta, Onur Seis, Doğukan Kalkışım (Murat Kan dk. 91), Gökhan Alsan (Eyüp Enis Seis dk. 76), Veysel Sönmezsoy (Selman Faruk Dibek dk. 106), Adnan Gülen (Burak Özbakır dk. 63), Zekeriya Bulut, Taha Balcı

Yedekler: Berkay Üçüncü, Samet Bulut, Buruk Can Akıncı, Enes Usta

Teknik Direktör: Adem Çak

Goller: Tolga Kalender (dk. 50), Semih Güler (dk. 59), Florent Shehu (dk. 62), Arda Okan Kurtulan (dk. 103) (Adana Demirspor), Adnan Gülen (dk. 34 ve 40), Taha Balcı (dk. 66 pen.) (Sebat Gençlikspor)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, İzzet Çelik (Adana Demirspor), Mert Özmen, Zekeriya Bulut, Gökhan Alsan, Samet Bulut, Eyüp Enis Seis (Sebat Gençlikspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Adana Demirspor, Sebat Gençlikspor'u Geçti - Son Dakika

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