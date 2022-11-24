Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı

24.11.2022 09:26

Adana Demirspor taraftarlarının Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'yu takımda istemeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapmak durumunda kalan Murat Sancak, "Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun. Ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından adının geçmediği kulüp kalmadı. Bunlardan biri olan Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak açıklamada bulundu.

"ALACAK OLANA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Sancak, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

RONALDO İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Birçok kulüple adı geçen Cristiano Ronaldo için şimdiye kadar en ciddi tekliflerin Real Madrid, Chelsea, Newcastle United ve Al Nassr'dan geldiği belirtiliyor.

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Cristiano Ronaldo, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

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