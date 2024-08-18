Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından eminim - Son Dakika
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından eminim

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Teknik direktör Michael Valkanis, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın daha iyi olması için daha çok çalışacaklarını belirtti. Valkanis ayrıca, transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen takımın geleceği hakkında net bir şey söyleyemeyeceğini ancak oyuncularına güvendiğini ifade etti.

18.08.2024 01:16
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Michael Valkanis, "Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.

Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başlangıç şeklinin düş kırıklığı olduğunu, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini dile getirdi.

İkinci yarı takımın reaksiyon verebildiğini ifade eden Valkanis, "İkinci yarı ne olursa olsun takımım daha iyi bir performans sergiledi. Durumu düzeltti. Sonuç bizi mutlu etmedi, ne olursa olsun galip gelmek istiyorduk. Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından kesinlikle eminim." dedi.

"Ben Harry Potter değilim"

Valkanis, bir gazetecinin "Takımın transfer tahtası kapalı. Mevcut kadroyla sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben Harry Potter değilim. Bunu söylemek için çok erken. Ne olacağı konusunda bir şey söyleyemem ama şunu çok net söyleyebilirim ki bu takımla birlikte çok yol katedebiliriz. İyi anlamda çok şeyler yapabiliriz. Geçen hafta bunu özellikle ikinci yarıda, takımın duruşuyla ilgili, çok iyi bir şekilde gösterdik. Ben oyuncularıma tamamen güveniyorum. Çünkü bunu antrenmanda da gördüm. Kendilerinin yüzde 100'ünü veriyorlar. Ellerinden geldiğince çok çalışmaya çalışıyorlar. Bugün de ilk yarı benim için bir hayal kırıklığı olsa da takımın ikinci yarı vermiş olduğu reaksiyondan memnunum."

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor deplasmanının tüm takımlar için deplasman anlamına uygun geçtiğini söyledi.

Maç analizinde rakip defansın arkasına yapacakları koşularla pozisyonlara girebileceklerini saptayıp ona göre hazırlandıklarını aktaran Palut, şunları dile getirdi:

"Maçın ilk yarısı bu opsiyondan çok fazla pozisyon yakaladık. İlk yarı 1-0 bitti. Daha net bir skorla da ilk yarıyı bitirebilirdik ama futbol sadece bir hücum oyunu değil, defansif manada da bu bölümde rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıya rakip daha derli toplu başladı. Oyunu bir süre kontrol ettiler. Biz önde baskıdan vazgeçip biraz daha topun arkasında kaldık. Bu negatif yönümüzdü ama ikinci yarının ortasından itibaren tekrar oyuna girdik, pozisyonlar yakalamaya başladık. 2-0'ı bulduk. Ondan sonra rakip biraz demoralize oldu. Biz oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Son dakika penaltı golüyle de karşılaşmayı 2-1 kazandık. Önemli bir deplasman galibiyeti. Oyuncularım gösterdikleri performansla bu üç puanı hak ettiler."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis: Daha çok çalışarak takımın daha iyi olacağından eminim - Son Dakika
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