Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımı ve kendi futbolcularını tebrik etti.

10 yıldır teknik direktörlük yaptığını ifade eden Montella, şunları söyledi:

"Tarihime baktığınızda ben hiçbir şekilde hakemlere protesto gibi bir şeyler uygulamıyorum. ya da hiçbir şekilde şikayet etmiyorum. Türkiye'ye de geldiğimden beri ben belki de ikinci kez şikayette bulunuyorum. Ama 30 yıllık profesyonel kariyerimde maç başlar başlamaz böyle bir penaltıyı verip maçın seyrini komple değiştirerek devam etmelerini hiçbir zaman görmedim. İşin komik tarafı VAR'ın olduğu bir dönemdeyiz. VAR'lı bir dönemde böyle bir penaltıyı vermeniz mümkün değil. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Hiçbir şekilde Türk futboluna göre sağlıklı bir sistem yok. Bu tabii ki de taraftarları da zedeliyor."

"Tekrarlanan ve Peres'in gole çevirdiği penaltı atışında bu oyuncunun da kural ihlali yaptığına dair iddialar olduğunu" belirtilmesi üzerine Montella, penaltının zaten tekrar edilmesinin asıl gerekip gerekmediğine bakılması gerektiğini belirtti.

Montella, "Daha çok beni üzen bir nokta var. 2-0'dan sonra ilk başta verilmeyen fauller verilmeye başladı. Futbolun içinde yaşayan insanlar, yani sahanın çiminin kokusunu alan insanlar böyle zevkle başla çalışırken bu tarz şeyleri gördüğünde de art niyet aramamak için gerçekten insan çok çabalıyor." diye konuştu.