Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay paylaşım! Hulk ile anlaşıldı mı? - Son Dakika
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan olay paylaşım! Hulk ile anlaşıldı mı?

03.01.2023 14:39

Brezilyalı golcü Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardıkları haberlerinin çıkmasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Benim niye haberim yok acaba bittiğinden" paylaşımında bulundu.

Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmasının ardından hücumda star bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk'u gündemine almıştı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak'tan bu transfere ilişkin esprili bir paylaşım geldi.

"BENİM NİYE BİTTİĞİNDEN HABERİM YOK"

Adana Demirspor'un Brezilyalı futbolcu Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk transferinin bittiği yönündeki bir paylaşıma, "Benim niye bittiğinden haberim yok." yorumunu yaptı.

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HULK'UN KARNESİ

Atletico Mineiro forması giyen 36 yaşındaki Hulk, 2021-2022 sezonunda çıktığı 46 resmi maçta 29 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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