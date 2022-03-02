Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.03.2022 17:16
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Adana Demirspor, bu maçın çalışmalarını sürdürdü. Basına kapalı gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda koordinasyon çalışmasının yanı sıra futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Öte yandan mavi-lacivertli oyuncular, antrenmandan sonra orta saha oyuncusu Sinan Kurt'un doğum gününü kutladı. Kurt, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Kafasına futbolcu arkadaşları tarafından un ve yumurta atılan Sinan'a, Brezilya usulü kutlama yapıldı. - ADANA

Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement