Adanalı Narin Uluç, Japonya'daki para badminton turnuvasında bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Adanalı Narin Uluç, Japonya'daki para badminton turnuvasında bronz madalya kazandı

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Adanalı Narin Uluç, Japonya\'daki para badminton turnuvasında bronz madalya kazandı
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Hulic Daihatsu Japan Para Badminton International 2026'da mücadele eden Adanalı milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Uluç, para olimpiyatlarına katılmak için haftanın 5 günü sabah ve akşam antrenman yaptığını belirtti.

Japonya'da düzenlenen Uluslararası Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Adanalı milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hulic Daihatsu Japan Para Badminton International 2026, dünyanın farklı ülkelerinden elit para-badminton sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi. Prestijli organizasyonda Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü forması giyen milli sporcu Narin Uluç, tek kadınlar kategorisinde elde ettiği dereceyle dünya üçüncüsü oldu.

"Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum"

Yurda döndükten sonra çalışmalarına ara vermeden devam eden Uluç, hedefinin para olimpiyatlarında mücadele etmek olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan Uluç, 1 yaşında çocuk felci geçirdiğini belirterek, "Çocuk felcinin etkisiyle tek bacaktan engelliyim. 19 yaşında basketbola başladım. 8 yıl basketbol oynadıktan sonra badmintonla yollarımız kesişti. 2013 yılında başladım ve halen devam ediyorum. Avrupa'da, Türkiye'de ve uluslararası birçok turnuvada dereceler elde ettim" dedi.

Para olimpiyatlarına katılmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Uluç, "Süreç uzun ve yorucu. Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Sabah ve akşam çalışarak hazırlanıyorum. Bir şey için 'uğruna savaşmadan olmadı', bir de 'uğruna savaşarak olmadı' demek var. Ben şu anda o aşamadayım" diye konuştu.

"Engelli bireyler mutlaka spora yönelmeli"

Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hasan Dayanıklı ise Uluç'un azmiyle genç sporculara örnek olduğunu dile getirerek, "İnşallah hedefimiz olimpiyatlara gidip orada başarılı bir sonuç almak. Engelli bireylerin sosyal alanda kendilerini daha iyi geliştirebilmeleri için mutlaka bir spora yönelmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
DaihatsuJaponyaDünyaSporSon Dakika

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