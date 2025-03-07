Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli efsanenin peşinden ayrılmıyor. Ronaldo'nun kendisini izlemeye gelen Akdoğan için söylediği sözler herkesi şaşırttı.
Cristiano Ronaldo, kendisini izlemek için Al Nassr maçında tribündeki yerini alan "Adanalı Ronaldo" ile göz göze gelince beklnem bir tepki verdi. Ronaldo, maç öncesinde ısınırken kendisine benzerliğiyle bilinen Gökmen Akdoğan için "Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" sözlerini sarf etti. O anlara ait video ise kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi ve etkileşim yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Spor › Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu - Son Dakika
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