Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu - Son Dakika
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Spor

Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisine benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan'ı maç öncesi ısındığı sırada tribünde görünce Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri viral oldu.

07.03.2025 23:15  Güncelleme: 23:35
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan "Adanalı Ronaldo" lakaplı Gökmen Akdoğan, Portekizli efsanenin peşinden ayrılmıyor. Ronaldo'nun kendisini izlemeye gelen Akdoğan için söylediği sözler herkesi şaşırttı.

"BANA HİÇ BENZEMİYORSUN, ÇOK ÇİRKİNSİN"

Cristiano Ronaldo, kendisini izlemek için Al Nassr maçında tribündeki yerini alan "Adanalı Ronaldo" ile göz göze gelince beklnem bir tepki verdi. Ronaldo, maç öncesinde ısınırken kendisine benzerliğiyle bilinen Gökmen Akdoğan için "Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" sözlerini sarf etti. O anlara ait video ise kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo\'nun tepkisi olay oldu

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Son Dakika Spor Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • My Way:
    Çocuk taaa Türkiyeden Adanadan çıkıp gelmiş ve senin yaptığına bak.Seni severdim Ronaldo ama ayıp etmişsin.Çok çirkinsin de ne demek. 49 22 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    Adam haklı hiç benzemiyor 49 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    valla bence de haklı :)) bizimki kendi kendine gelin güvey oluyor:)) 38 7 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Bence Ronaldo espri yapmış gülerek söylüyor yaş olarak olmasada benzerlik net var. Gökhan'ın gülüşü bile benziyor 30 3 Yanıtla
  • Botan Altundere:
    iyi g etmiş 9 6 Yanıtla
  • cinarali2019:
    bu haber çok ama çok eski 3 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    arkadaşlar bu Gökhan sudilerler anlaşmalı bedava yatıp kalkıyor sırf Ronaldo'yu benzerliginden gidin videolarına bakın 3 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Tamam da kardeşim sende çok abartın da bu sık boğaz olmaz nereye giderse orda adam dünyada tekim diyor daha ne 1 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Bu adam mal mı neyin peşinde yani Ronaldo ya benziyorsa ünlü mü olacak 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adanalı versiyonunu gören Cristiano Ronaldo'nun tepkisi olay oldu - Son Dakika
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