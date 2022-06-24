Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

24.06.2022 22:47
Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sol kanat oyuncusu Hüseyin Öztürk ve kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sol kanat oyuncusu Hüseyin Öztürk ve kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, iki transfer birden yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.


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Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA

Hüseyin Öztürk, Ahmet Said, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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