Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

29.03.2022 14:56
Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Adanaspor rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını Çatalan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti. Cuma gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan turuncu-beyazlılar cumartesi günü İzmir'e gidecek.

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar nezaretinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı, daha sonra çift kale maç yapıldı. Geçtiğimiz hafta cezalı olan Efe Tatlı, Celil Yüksel ve İsmail Erdoğan'ın cezaları bitti. Bu futbolcular, Altınordu maçında görev verilmesi halinde forma giyecek. Hafta içinde tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Goran Karacic'in yerine, Burak Çapkınoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. - ADANA

Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor
Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor
Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor
Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor
Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

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Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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