Adanaspor, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Adanaspor, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Adanaspor, altyapıdan 2 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, altyapıdan yetişen Emir Can Aksu ve Azer İpek ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genç oyunculara başarılar dilerken, şanlı formayla nice zaferler kazanmaları temenni edildi.

09.02.2024 23:49
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, altyapıdan 2 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Akademi liglerinde başarılı performans sergileyen altyapı oyuncularımızdan Emir Can Aksu ve Azer İpek profesyonel sözleşmeyi imzaladılar. Genç oyuncularımıza şanlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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