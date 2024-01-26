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Adanaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi - Son Dakika
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Adanaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi

Futbolda 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Selim Ilgaz ve Ahmet Yazar'ın attığı gollerle Keçiörengücü galibiyete ulaştı.

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü\'ne 2-1 yenildi
26.01.2024 - 23:20,
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ADANA, -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Özgür Ertem, Hasan Erdoğan

ADANASPOR: Arda Akbulut - Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk. 90+1 Hakan Eroğlu), Dabo, Yepie Yepie (Dk. 79 Devran Şenyurt), Diakite (Dk. 79 Burhan Tuzun), Oberlin (Dk. 63 Metehan Altunbaş), Fernandes

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Mara (D. 71 Erkan Eyibil), Ariyibi (Dk. 71 Ahmet Yazar), Selim Ilgaz (Dk. 59 Melih İnan), Bardhi (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Dembele (Dk .59 Koray Kılınç)

GOLLER: Dk. 11 Yepie Yepie (Adanaspor) - Dk. 8 Selim Ilgaz, Dk. 75 Ahmet Yazar (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dabo, Harun Alpsoy, Fernandes, Metehan Altunbaş (Adanaspor) - Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)

Futbolda 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.

8'inci dakikada Keçiörengücü'nün sağ kanattan başlattığı atakta ceza sahasında topla buluşan Dembele, meşin yuvarlağı ceza yayının sağından hareketlenen Selim'e yerden gönderdi. Selim'in sol ayağıyla yaptığı şutta top filelerle buluştu: 0-1.

11'inci dakikada Adanaspor'un sağdan geliştirdiği atakta içeri atılan topu savunmada Ahmet kafayla yaya doğru gönderdi. Dabo'nun tek pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yepie Yepie'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75'inci dakikada Keçiörengücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Erkan, savunma arkasına sarkan Ahmet Yazar'a topu gönderdi. Ahmet Yazar, sağ ayağıyla dokunuşuyla top ağlara gitti:  1-2.

Ankara Keçiörengücü maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Adanaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi - Son Dakika


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