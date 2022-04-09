Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından

09.04.2022 23:35
Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının inanılmaz bir istek ve arzu ile oynadığını, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının inanılmaz bir istek ve arzu ile oynadığını, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

Oyuncularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Karafırtınalar, "Oyuncularımızda inanılmaz bir istek ve arzu vardı. Kazanılan puan çok sevindirdi. Yaşadıklarımıza bakıldığında 41 puan, küçümsenmeyecek bir puan. Oynanan oyun beni fazlasıyla tatmin etti. Çok önemli iki stoperim eksikti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ondan sonra da bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. Bu maçı bir an önce unutup, önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Kolay maçlar oynamayacağız, herkese ihtiyacımız var. Tribünde destek olan herkese çok teşekkür ederim, çok sağ olsun." diye konuştu.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise maça iyi başladıklarını ifade etti.

Skorda öne geçtiklerini anımsatan Bulak, şunları kaydetti:

"Golden sonra bir gol daha bulabilirdik. Maalesef son vuruşlarda çok iyi konsantre olamamamız, golleri kaçırmamıza neden oldu. Rakip iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Bizden daha çok pozisyon buldular. Rakip takımlar, teknik adamlar çok şanslı. Onlar tercih ettikleri, transfer ettikleri ve kulüplerinin yardımlarıyla kadro oluşturuyor. Biz transfer yasağımız olduğu için eldeki mevcut oyuncularla oynamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla oyuncularımızın üstüne çok yük biniyor. Çok genç oyuncularımız var. Bir kısım oyuncumuz da yaşlı. Dolayısıyla burada bir senkronizasyon sağlayamıyoruz ama niyetleri iyi oyuncularımızın. Oyuncularımız çok yürekten oynuyor ama zaman zaman oyundan kopuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor takımına başarılar diliyorum. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün soyunma odasına gelerek bize moral vermesi hoş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu Giray Bulak: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum' Giray Bulak: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor'a başarılar diliyorum'

Balıkesirspor, Spor Toto, Adanaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Ders niteliğinde bölüm! Gönül Dağı dizisinde Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi
23:32 Spor Toto 1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
23:31 Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 23:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement