Adanaspor'da kamp çalışmaları Bolu'da devam ediyor - Son Dakika
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Adanaspor'da kamp çalışmaları Bolu'da devam ediyor

29.06.2022 12:56
Adanaspor'da kamp çalışmaları Bolu'da devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu kampındaki çalışmalarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Bolu kampındaki çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan gözetiminde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Antrenman streching ile sona erdi.

Kaleciler Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay ve Özer Enes Soylu ise Kaleci Antrenörü Mehmet Varlıer gözetiminde çalışıyor.

Bolu kampında çift antrenman yaptıklarını belirten Teknik Direktör Kaplan, "Güzel bir ortam var. Sabah kuvvet antrenmanı öğleden sonra da sistem, taktik antrenmanlarıyla devam ediyoruz. Yabancı oyuncularımızın kampa dahil olmasıyla birlikte çalışmalarımız daha sıkı bir şekilde devam edecek. Bolu kampından tam verim alarak inşallah lige hazır hale geleceğiz" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaplan, Adanaspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'da kamp çalışmaları Bolu'da devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adanaspor'da kamp çalışmaları Bolu'da devam ediyor - Son Dakika
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