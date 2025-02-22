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Adanaspor'dan Kaçan Fırsatlar

Adanaspor\'dan Kaçan Fırsatlar

Teknik direktör Hakan Keleş, Çorum FK maçında kaçırılan pozisyonlardan dolayı üzüntülü.

22.02.2025 20:39
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Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Çorum FK maçının ardından, önemli pozisyonlar kaçırdıklarını belirterek, "Aslında devreye 3-0 ile girebilirdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Çorum FK evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. Keleş, "Maçtan önce öngörümüz rakibin katı bir savunma yapacağı şeklindeydi ve üçüncü bölgede oynayacağımızı öngörüyorduk. Başlangıçta da beraber öyle oldu, yakaladığımız pozisyonlar var, bir tane direkten topumuz döndü. Kaçırdığımız bir pozisyon hatırlıyorum. Aslında devreye 3-0 ile girebilirdik. Eksikliğimiz kenarlardan getirdiğimiz ataklarda ortadaki yaptığımız ortaların kalitesizliği ile alakalı biraz sıkıntılar oldu. 40. dakikadaki anlamsız bir penaltı moralimizi bozdu buna da anlam veremedik. Çok da itiraz ettik, çünkü pozisyon dışarıda başlayan bir el hareketi var ve şiddetsiz bir hareket bunun gibi bir çok pozisyonlar var. Yani maçın son dakikalarında Thomas'ın daha ağır bir pozisyonu vardı. Bize karşı tavır demeyelim ama hakemlerin enteresanlıklarına şahit oluyoruz ve kamuoyuna da konuşulan var. İkinci yarıya 3-0 girebilirdik ama ikinci yarı formasyonda biraz değişiklikler yaptık, biraz da ofansif oyuncular oynattık. Çünkü maçın gidişatı bunu gösteriyordu, nitekim golü bulduk. 2. ve 3. golü de bulabilirdik. İstediğimiz arzuladığımız bir oyun oldu. Yüzde 70 oranla bir topa da sahip olmuşuz, maçı da kazanabilirdik. Üzüntümüz bu ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Genel olarak oyuncuların ortaya koymuş olduğu performanstan memnunuz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Hakan Keleş, Adanaspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adanaspor'dan Kaçan Fırsatlar - Son Dakika

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